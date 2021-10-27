Набор реагентов Мочевина-3-Ольвекс для определения концентрации мочевины, для применения in vitro 200 определений Реагент 1 - 20 мл, Реагент 2 - 200 мл, Реагент 3 - 200 мл, Калибратор - 4 мл 008.013 +(2-8)ГРАД ЦЕЛЬС ФСР 2011/10264 ТУ 9398-052-44276594-2010 12 месяцев 1037800054786 21.20.23.110-00000789 145640 1 ООО "Ольвекс Диагностикум" Россия

Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Набор реагентов Мочевина-3-Ольвекс для определения концентрации мочевины, для применения in vitro 200 определений Реагент 1 - 20 мл, Реагент 2 - 200 мл, Реагент 3 - 200 мл, Калибратор - 4 мл 008.013 +(2-8)ГРАД ЦЕЛЬС ФСР 2011/10264 ТУ 9398-052-44276594-2010 12 месяцев 1037800054786 21.20.23.110-00000789 145640 1 ООО "Ольвекс Диагностикум" Россия- Реагенты диагностические