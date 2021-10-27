Набор реагентов АСТ-Ольвекс для определения активности аспартатаминотрансферазы в крови, для применения in vitro 100 определений Реагент 1- 80мл, реагент 2 -20мл 002.015 +(2-8)ГРАД ЦЕЛЬС ФСР 2010/07416 ТУ 9398-005-44276594-2005 12 месяцев 1037800054786 204540 2а ООО "Ольвекс Диагностикум" Россия

Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Набор реагентов АСТ-Ольвекс для определения активности аспартатаминотрансферазы в крови, для применения in vitro 100 определений Реагент 1- 80мл, реагент 2 -20мл 002.015 +(2-8)ГРАД ЦЕЛЬС ФСР 2010/07416 ТУ 9398-005-44276594-2005 12 месяцев 1037800054786 204540 2а ООО "Ольвекс Диагностикум" Россия- Реагенты диагностические