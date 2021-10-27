Набор реагентов Щелочная фосфатаза-2-Ольвекс для определения активности щелочной фосфатазы в сыворотке или плазме крови, для применения in vitro 200 определений Реагент 1 - 80МЛ, Реагент 2 - 100МЛ, Реагент 3 - 20МЛ, Калибратор - 15МЛ 009.002 +(2-8)ГРАД ЦЕЛЬС ФСР 2009/05991 ТУ 9398-047-44276594-2009 12 месяцев 1037800054786 21.20.23.110-00001057 204390 2а ООО "Ольвекс Диагностикум" Россия по конечной точке

Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Набор реагентов Щелочная фосфатаза-2-Ольвекс для определения активности щелочной фосфатазы в сыворотке или плазме крови, для применения in vitro 200 определений Реагент 1 - 80МЛ, Реагент 2 - 100МЛ, Реагент 3 - 20МЛ, Калибратор - 15МЛ 009.002 +(2-8)ГРАД ЦЕЛЬС ФСР 2009/05991 ТУ 9398-047-44276594-2009 12 месяцев 1037800054786 21.20.23.110-00001057 204390 2а ООО "Ольвекс Диагностикум" Россия по конечной точке- Реагенты диагностические