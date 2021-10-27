Набор реагентов Глюкоза-Ольвекс для определения глюкозы в сыворотке и плазме крови, для применения in vitro 1 мл -500, 0,2 мл - 2500 Реагент 1 -500 МЛ, Реагент 2 - 2 фл., калибратор - 5 МЛ 005.012 +(2-8)ГРАД ЦЕЛЬС ФСР 2007/00086 ТУ 9398-001-44276594-02 18 месяцев 1037800054786 21.20.23.110-00000197 248780 1 ООО "Ольвекс Диагностикум" Россия

Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Набор реагентов Глюкоза-Ольвекс для определения глюкозы в сыворотке и плазме крови, для применения in vitro 1 мл -500, 0,2 мл - 2500 Реагент 1 -500 МЛ, Реагент 2 - 2 фл., калибратор - 5 МЛ 005.012 +(2-8)ГРАД ЦЕЛЬС ФСР 2007/00086 ТУ 9398-001-44276594-02 18 месяцев 1037800054786 21.20.23.110-00000197 248780 1 ООО "Ольвекс Диагностикум" Россия- Реагенты диагностические