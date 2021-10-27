Набор реагентов Общий белок-2-Ольвекс для определения концентрации общего белка в моче или ликворе, для применения in vitro 3мл -70 определений Реагент 1 - 230МЛ, Реагент 2 - 20МЛ, Калибратор - 10МЛ 006.002 +(18-25)ГРАД ЦЕЛЬС ФСР 2008/03529 ТУ 9398-037-44276594-2008 12 месяцев 1037800054786 206580 2а ООО "Ольвекс Диагностикум" Россия колориметрический метод с бромфеноловым синим, по конечной точке

Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Набор реагентов Общий белок-2-Ольвекс для определения концентрации общего белка в моче или ликворе, для применения in vitro 3мл -70 определений Реагент 1 - 230МЛ, Реагент 2 - 20МЛ, Калибратор - 10МЛ 006.002 +(18-25)ГРАД ЦЕЛЬС ФСР 2008/03529 ТУ 9398-037-44276594-2008 12 месяцев 1037800054786 206580 2а ООО "Ольвекс Диагностикум" Россия колориметрический метод с бромфеноловым синим, по конечной точке- Реагенты диагностические