Набор реагентов Глюкоза-6 Ольвекс для определения глюкозы в сыворотке и плазме крови, для применения in vitro 100 определений Реагент 1 -100 МЛ, Реагент 2 - 1 МЛ, Калибратор - 1,2 МЛ 005.006 ФСР 2008/02348 ТУ 9398-039-44276594-2007 12 месяцев 1037800054786 248780 2а ООО "Ольвекс Диагностикум" Россия Метод: энзиматический, гексокиназный UV-метод; по конечной точке

Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Набор реагентов Глюкоза-6 Ольвекс для определения глюкозы в сыворотке и плазме крови, для применения in vitro 100 определений Реагент 1 -100 МЛ, Реагент 2 - 1 МЛ, Калибратор - 1,2 МЛ 005.006 ФСР 2008/02348 ТУ 9398-039-44276594-2007 12 месяцев 1037800054786 248780 2а ООО "Ольвекс Диагностикум" Россия Метод: энзиматический, гексокиназный UV-метод; по конечной точке- Реагенты диагностические