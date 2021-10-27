Набор реагентов Мочевая кислота Ольвекс для определения содержания мочевой кислоты в сыворотке и плазме крови, для применения in vitro Реагент 1 -100 МЛ, Реагент 2 - 2 фл., Калибратор - 1 МЛ 012.002 +(2-8)ГРАД ЦЕЛЬС ФСР 2010/08564 ТУ 9398-007-44276594-2005 6 месяцев 1037800054786 21.20.23.110-00000490 100290 2а ООО "Ольвекс Диагностикум" Россия

Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Набор реагентов Мочевая кислота Ольвекс для определения содержания мочевой кислоты в сыворотке и плазме крови, для применения in vitro Реагент 1 -100 МЛ, Реагент 2 - 2 фл., Калибратор - 1 МЛ 012.002 +(2-8)ГРАД ЦЕЛЬС ФСР 2010/08564 ТУ 9398-007-44276594-2005 6 месяцев 1037800054786 21.20.23.110-00000490 100290 2а ООО "Ольвекс Диагностикум" Россия- Реагенты диагностические