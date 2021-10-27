Набор реагентов АСО-Ольвекс для определения антистрептолизина О методом латекс-агглютинизации, для применения in vitro 100 определений 050.011 +(2-8)ГРАД ЦЕЛЬС ФСР 2008/03031 ТУ 9398-011-44276594-2003 12 месяцев 1035007106958 331000 2а ООО "Ольвекс Диагностикум" Россия

Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Набор реагентов АСО-Ольвекс для определения антистрептолизина О методом латекс-агглютинизации, для применения in vitro 100 определений 050.011 +(2-8)ГРАД ЦЕЛЬС ФСР 2008/03031 ТУ 9398-011-44276594-2003 12 месяцев 1035007106958 331000 2а ООО "Ольвекс Диагностикум" Россия- Реагенты диагностические