Набор реагентов Кальций для анализатора Humastar 600 1290 опр. 10011600 ФСЗ 2010/08789 от 31.12.2010 Хуман ГмбХ Германия Реагенты диагностические Не указана В корзину

Набор реагентов Кальций (Arsenazo III Method) для определения кальция в крови 4х40мл №1 105-000825-00 Реагенты диагностические Не указана В корзину

Набор реагентов Кальций-2-Ольвекс для определения концентрации кальция в сыворотке или плазме крови, моче, для применения in vitro 1 мл - 100, 0,2 мл - 500 Реагент 1 - 100 МЛ, Калибратор - 2 МЛ 018.002 +(18-25)ГРАД ЦЕЛЬС РЗН 2013/367 ТУ 9398-063-44276594-2012 18 месяцев 1037800054786 21.20.23.110-00000288 202590 2а ООО "Ольвекс Диагностикум" Россия Метод: по конечной точке, хромоген Арсеназо III Реагенты диагностические Не указана В корзину

Набор реагентов Кальций-2-Ольвекс для определения кальция в крови и моче 100МЛ 018.002 №1 Реагенты диагностические Не указана В корзину

Набор реагентов "КреативМП" иммунохроматографический мульти экспресс-тест для выявления амфетамина, марихуаны, морфина, кокаина и метамфетамина в моче 15 мин. визуальная (положительный контроль – одна линия розового цвета в тестовой зоне; отрицательный контроль - две линии розового цвета в тестовой зоне) минимальное определяемое набором содержание наркотика (или его метаболитов) составляет: для амфетамина – 1000 нг/мл, марихуаны - 50 нг/мл, морфина – 300 нг/мл, кокаина – 300 нг/мл, метамфетамина – 500 нг/мл +2-+28°СГРАД ЦЕЛЬС ТУ 9398-001-83178876-2008 24 месяца ООО "КРЕАТИВМЕДПРИБОР" Россия Реагенты диагностические Не указана В корзину

Набор реагентов Креатинкиназа-Ново для анализатора биохимического для определения креатинкиназы 50МЛ ТУ 9398-307-23548172-2011 В-8086 ФСР 2012/13120 от 18.05.2017 1025404347550 АО "ВЕКТОР-БЕСТ" Россия жидкая форма Реагенты диагностические Не указана В корзину

Набор реагентов Креатинин ДДС (кинетика) д/анализатора биохимич. д/опред. креатинина 500 опр. фл. №1 10102 Реагенты диагностические Не указана В корзину

Набор реагентов Креатинкиназа для анализаторов AU для определения креатинкиназы 128МЛ OSR6179 ФСЗ 2010/06651 от 17.07.2012 Бекмен Культер Инк. США Реагенты диагностические Не указана В корзину

Набор реагентов Креатинкиназа-МВ-Витал д/опред. креатинкиназы 10МЛ В29.04 №5 Реагенты диагностические Не указана В корзину

Набор реагентов КРЕАТИНИН-UTS д/анализатора биохимич. д/опред. креатинина 400 опр. КР-09-011-400 ООО "ЭЙЛИТОН" Россия фл. №1 Реагенты диагностические Не указана В корзину

Набор реагентов Контроль липидов норма для анализатора BS 6х3мл №1 105-001135-00 Реагенты диагностические Не указана В корзину