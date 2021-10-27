Набор реагентов АЛТ- Ольвекс для in vitro диагностики при определения активности аланинаминотрансферазы в сыворотке или плазме крови Реагент 1 -80мл, Реагент 2 - 20мл 001.015 +(2-8)ГРАД ЦЕЛЬС ФСР 2010/07417 ТУ 9398-004-44276594-2005 12 месяцев 1037800054786 21.20.23.110-00000971 187380 2а ООО "Ольвекс Диагностикум" Россия для количественного определения активности аланинаминотрансферазы (АЛТ) в сыворотке или плазме крови оптимизированным кинетическим энзиматическим методом в клинической лабораторной диагностике. Рекомендации IFCC.

Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Набор реагентов АЛТ- Ольвекс для in vitro диагностики при определения активности аланинаминотрансферазы в сыворотке или плазме крови Реагент 1 -80мл, Реагент 2 - 20мл 001.015 +(2-8)ГРАД ЦЕЛЬС ФСР 2010/07417 ТУ 9398-004-44276594-2005 12 месяцев 1037800054786 21.20.23.110-00000971 187380 2а ООО "Ольвекс Диагностикум" Россия для количественного определения активности аланинаминотрансферазы (АЛТ) в сыворотке или плазме крови оптимизированным кинетическим энзиматическим методом в клинической лабораторной диагностике. Рекомендации IFCC.- Реагенты диагностические