Набор реагентов Калий-Ольвекс для определения концентрации калия в сыворотке или плазме крови, для применения in vitro 1 мл - 100, 0,2 мл - 500 Реагент 1 - 100 МЛ, Калибратор - 1 МЛ 026.011 +(18-25)ГРАД ЦЕЛЬС ФСР 2008/03026 ТУ 9398-014-44276594-2004 12 месяцев 1037800054786 330990 2а ООО "Ольвекс Диагностикум" Россия

Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Набор реагентов Калий-Ольвекс для определения концентрации калия в сыворотке или плазме крови, для применения in vitro 1 мл - 100, 0,2 мл - 500 Реагент 1 - 100 МЛ, Калибратор - 1 МЛ 026.011 +(18-25)ГРАД ЦЕЛЬС ФСР 2008/03026 ТУ 9398-014-44276594-2004 12 месяцев 1037800054786 330990 2а ООО "Ольвекс Диагностикум" Россия- Реагенты диагностические