Набор реагентов АСТ-Ольвекс для определения активности аспартатаминотрансферазы в крови, для применения in vitro 500 опр. Реагент 1 - 400 мл, реагент 2 - 100 мл 002.035 +(2-8)ГРАД ЦЕЛЬС ФСР 2010/07416 ТУ 9398-005-44276594-2005 12 месяцев 1037800054786 204540 2а ООО "Ольвекс Диагностикум" Россия

Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Набор реагентов АСТ-Ольвекс для определения активности аспартатаминотрансферазы в крови, для применения in vitro 500 опр. Реагент 1 - 400 мл, реагент 2 - 100 мл 002.035 +(2-8)ГРАД ЦЕЛЬС ФСР 2010/07416 ТУ 9398-005-44276594-2005 12 месяцев 1037800054786 204540 2а ООО "Ольвекс Диагностикум" Россия- Реагенты диагностические