Набор реагентов Билирубин-Ольвекс для определения концентрации общего и прямого билирубина, для применения in vitro 128+128 определений 003.012 +(18-25)ГРАД ЦЕЛЬС ФСР 2008/03023 ТУ 9398-016-44276594-2004 12 месяцев 1037800054786 204700 2а ООО "Ольвекс Диагностикум" Россия Метод: Йендрасика-Грофа по конечной точке

Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Набор реагентов Билирубин-Ольвекс для определения концентрации общего и прямого билирубина, для применения in vitro 128+128 определений 003.012 +(18-25)ГРАД ЦЕЛЬС ФСР 2008/03023 ТУ 9398-016-44276594-2004 12 месяцев 1037800054786 204700 2а ООО "Ольвекс Диагностикум" Россия Метод: Йендрасика-Грофа по конечной точке- Реагенты диагностические