Набор реагентов Магний-Ольвекс для определения концентрации магния в биологических жидкостях, для применения in vitro 1 мл - 100, 0,2 мл - 500 Реагент 1 - 100 МЛ, Калибратор - 1 МЛ 025.011 +(2-8)ГРАД ЦЕЛЬС ФСР 2010/09170 ТУ 9398-030-44276594-2005 12 месяцев 1037800054786 21.20.23.110-00000881 163980 2а ООО "Ольвекс Диагностикум" Россия Метод: по конечной точке, хромоген ксилидиловый синий.

Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Набор реагентов Магний-Ольвекс для определения концентрации магния в биологических жидкостях, для применения in vitro 1 мл - 100, 0,2 мл - 500 Реагент 1 - 100 МЛ, Калибратор - 1 МЛ 025.011 +(2-8)ГРАД ЦЕЛЬС ФСР 2010/09170 ТУ 9398-030-44276594-2005 12 месяцев 1037800054786 21.20.23.110-00000881 163980 2а ООО "Ольвекс Диагностикум" Россия Метод: по конечной точке, хромоген ксилидиловый синий.- Реагенты диагностические