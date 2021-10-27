Набор реагентов Мочевина-3-Ольвекс для определения концентрации мочевины в сыворотке крови, моче, для применения in vitro 100 определений Реагент 1 - 10МЛ, Реагент 2 - 100МЛ, Реагент 3 - 100МЛ, Калибратор - 2МЛ 008.003 +(2-8)ГРАД ЦЕЛЬС ФСР 2011/10264 ТУ 9398-052-44276594-2010 12 месяцев 1037800054786 21.20.23.110-00000790 145640 1 ООО "Ольвекс Диагностикум" Россия уреазо-салицилат-гипохлоритный метод, реакция Бертлота; по конечной точке

Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Набор реагентов Мочевина-3-Ольвекс для определения концентрации мочевины в сыворотке крови, моче, для применения in vitro 100 определений Реагент 1 - 10МЛ, Реагент 2 - 100МЛ, Реагент 3 - 100МЛ, Калибратор - 2МЛ 008.003 +(2-8)ГРАД ЦЕЛЬС ФСР 2011/10264 ТУ 9398-052-44276594-2010 12 месяцев 1037800054786 21.20.23.110-00000790 145640 1 ООО "Ольвекс Диагностикум" Россия уреазо-салицилат-гипохлоритный метод, реакция Бертлота; по конечной точке- Реагенты диагностические