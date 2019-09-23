Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Добавлено в корзину!
    Отправить запрос
    Удалено из корзины
    Главная / Торговый портал / Услуги железнодорожного транспорта по перевозке грузов / Транспортные услуги автомобильного грузового неспециализированного транспорта : транспортно-экспедиционные услуги по маршруту г. Тюмень – г. Новый Уренгой.
    О порталеПоиск по: ОКПД2

    Транспортные услуги автомобильного грузового неспециализированного транспорта : транспортно-экспедиционные услуги по маршруту г. Тюмень – г. Новый Уренгой.

    Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Транспортные услуги автомобильного грузового неспециализированного транспорта : транспортно-экспедиционные услуги по маршруту г. Тюмень – г. Новый Уренгой.- Услуги железнодорожного транспорта по перевозке грузов
    8
    Транспортные услуги автомобильного грузового неспециализированного транспорта : транспортно-экспедиционные услуги по маршруту г. Тюмень – г. Новый Уренгой.

    Если Вы являетесь поставщиком этого товара, Вы также можете разместить его на нашем Торговом портале. 

    Цена
    Не указана
    В корзину
    Единица измерения:
    ШТ
    Заказать в один клик
    Авторизуйтесь, чтобы увидеть технические характеристики
    Сообщить об ошибке
    Поставщики
    • АО "СИБТЕХНОЛОГИЯ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      Не указана
      Ставка НДС, %
      Цена с НДС, руб.
      Не указана
      Спецификация
      Перевозка грузов неспециализированными автотранспортными средствами
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      Не указана
    • ООО ТК "АВТОИНТЕР"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      Не указана
      Ставка НДС, %
      Цена с НДС, руб.
      Не указана
      Спецификация
      Перевозка грузов неспециализированными автотранспортными средствами
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      Не указана
    • ООО "КОНТИНЕНТ ТРАНС-НН"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      Не указана
      Ставка НДС, %
      Цена с НДС, руб.
      Не указана
      Спецификация
      Перевозка грузов неспециализированными автотранспортными средствами
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      Не указана
    • ООО "ИНСТРУМЕНТ-ТРЕЙД"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      Не указана
      Ставка НДС, %
      Цена с НДС, руб.
      Не указана
      Спецификация
      Перевозка грузов неспециализированными автотранспортными средствами
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      Не указана
    • ООО "МАГТИКА"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      Не указана
      Ставка НДС, %
      Цена с НДС, руб.
      Не указана
      Спецификация
      Перевозка грузов неспециализированными автотранспортными средствами
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      Не указана
    • Индивидуальный предприниматель МАЛЫХИН ИГОРЬ АЛЕКСАНДРОВИЧ
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      Не указана
      Ставка НДС, %
      Цена с НДС, руб.
      Не указана
      Спецификация
      Перевозка грузов неспециализированными автотранспортными средствами
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      Не указана
    • АО "ХРС"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      Не указана
      Ставка НДС, %
      Цена с НДС, руб.
      Не указана
      Спецификация
      Перевозка грузов неспециализированными автотранспортными средствами
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      Не указана

    Похожие товары

    Транспортные услуги автомобильного грузового неспециализированного транспорта перевозка спецодежды по маршруту Ростов-Грозный
    Услуги железнодорожного транспорта по перевозке грузов
    Не указана
    В корзину
    Транспортные услуги автомобильного грузового неспециализированного транспорта Транспортировка и разгрузка
    Услуги железнодорожного транспорта по перевозке грузов
    от 1835
    В корзину
    Транспортные услуги автомобильного грузового неспециализированного транспорта Организация доставки груза
    Услуги железнодорожного транспорта по перевозке грузов
    от 75900
    В корзину
    Транспортные услуги автомобильного грузового неспециализированного транспорта : транспортно-экспедиционные услуги по маршруту г. Тюмень – г. Новый Уренгой.
    Услуги железнодорожного транспорта по перевозке грузов
    Не указана
    В корзину
    Позвонить