Транспортные услуги автомобильного грузового неспециализированного транспорта : транспортно-экспедиционные услуги по маршруту г. Тюмень – г. Новый Уренгой.

Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Транспортные услуги автомобильного грузового неспециализированного транспорта : транспортно-экспедиционные услуги по маршруту г. Тюмень – г. Новый Уренгой.- Услуги железнодорожного транспорта по перевозке грузов