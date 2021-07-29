Шкаф для документов Статус 2170х355х370ММ клен Ванкувер ЛДСП 18ММ ЛДСП 25ММ ПВХ 2ММ пенал комбинированный со стеклом ГОСТ 16371-2014
Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Шкаф для документов Статус 2170х355х370ММ клен Ванкувер ЛДСП 18ММ ЛДСП 25ММ ПВХ 2ММ пенал комбинированный со стеклом ГОСТ 16371-2014- Шкафы офисные деревянные
2
Если Вы являетесь поставщиком этого товара, Вы также можете разместить его
на нашем Торговом портале.