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    Главная / Торговый портал / Услуги по оптовой торговле садово-огородной техникой и инвентарем / Дождеватель роторный Hunter PGJ-04 R=4.3-11.6М
    О порталеПоиск по: ОКПД2

    Дождеватель роторный Hunter PGJ-04 R=4.3-11.6М

    Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Дождеватель роторный Hunter PGJ-04 R=4.3-11.6М- Услуги по оптовой торговле садово-огородной техникой и инвентарем
    5
    Дождеватель роторный Hunter PGJ-04 R=4.3-11.6М

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    Цена
    от 2442,98
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    Единица измерения:
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    Поставщики
    • ООО "НЬЮ ГРАНД"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      2035,81
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      2442,98
      Спецификация
      Торговля оптовая садово-огородной техникой и инвентарем
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      2442,98c НДС
    • ООО "АктивСнаб"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      Не указана
      Ставка НДС, %
      Цена с НДС, руб.
      Не указана
      Спецификация
      Торговля оптовая садово-огородной техникой и инвентарем
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      Не указана
    • ООО "Велес"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      Не указана
      Ставка НДС, %
      Цена с НДС, руб.
      Не указана
      Спецификация
      Торговля оптовая садово-огородной техникой и инвентарем
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      Не указана
    • ООО "РамСнабИнвест"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      Не указана
      Ставка НДС, %
      Цена с НДС, руб.
      Не указана
      Спецификация
      Торговля оптовая садово-огородной техникой и инвентарем
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      Не указана

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