Машина посудомоечная ММУ-1000М 200Л 1600 тарелок/час 3700х1050х1300ММ 35.7КВТ 380В 535КГ

Характеристики

ПАРАМЕТРЫ: - Производительность, единиц/час – 1600; - Подключение к горячей воде – Да; - Дозатор моющего средства – Да; - Дозатор ополаскивающего средства – Да; - Загрузка посуды – Справа; - Размер кассеты – 530х325; - Максимальный диаметр тарелок, мм – 240; - Мощность, кВт – 35,7; - Напряжение, В – 380. ОПИСАНИЕ: Машина посудомоечная универсальная ММУ предназначена для мытья тарелок, суповых мисок, стаканов, столовых приборов и подносов размером не более 530х325 мм на предприятиях общественного питания, имеющих водоснабжение горячей и холодной или только холодной водой, с применением моющих средств. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ: - Производительность теоретическая (по тарелкам ø240 мм) - 1600 шт./ч; - Номинальная потребляемая мощность - 35,7 кВт (в том числе мощность водонагревателя, кВт 24) ; - Номинальное напряжение трехфазного переменного тока частотой 50Гц - 380 В; - Расход электроэнергии при номинальном напряжении за 1 час, кВт•ч, не более: - при работе на холодной воде (15 °С) – 24, - при работе на горячей воде (55 °С) - 32,8; - Расход горячей воды через водонагреватель - 200 л/ч; - Температура ополаскивающей горячей проточной воды - не менее 85°С; - Скорость движения транспортера - 0,8 м/мин; - Габаритные размеры - длина 3700±20 мм - ширина 1050±20 мм - высота 1300±20 мм; - Масса машины - 535±10 кг; - ГОСТ Р 52084-2003.