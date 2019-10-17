Фотобарабан ELP ELP-OPC-H2035 с шестерней и хвостовиком 10000 страниц

Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Фотобарабан ELP ELP-OPC-H2035 с шестерней и хвостовиком 10000 страниц- Устройства ввода или вывода, содержащие или не содержащие в одном корпусе запоминающие устройства