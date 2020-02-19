Установка унитаза Работы по монтажу водопроводных и канализационных систем Не указана В корзину

Монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем (элементов систем) дымоудаления и противодымной вентиляции , включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ Работы по монтажу вентиляционного, холодильного оборудования или оборудования для кондиционирования воздуха в жилых зданиях, компьютерных центрах, офисах и магазинах от 99900 ₽ В корзину

Демонтаж центробежных вентиляторов Работы по монтажу систем водопровода, канализации, отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха от 3678,75 ₽ В корзину

Очистка полости и испытание трубопроводов водопровода цена из расчёта сметы Работы по монтажу водопроводных и канализационных систем Не указана В корзину

Работа по монтажу систем монтаж систем водопровода, канализации, отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха ООО "ПРОМТЕХСЕРВИС" Работы по монтажу систем водопровода, канализации, отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха Не указана В корзину

Работа по монтажу систем вышедшего из строя монитора для видеоконференцсвязи Cisco TelePresence MX800 Dual Работы по монтажу систем водопровода, канализации, отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха от 24000 ₽ В корзину

Монтаж кондиционера Элинж К12 холодопроизводительность (теплоотдача) 20КВТ, рабочее напряжение 24В, максимальное энергопотребление 28А, воздушный поток вентиляторов конденсора 5800М3/Ч, количество конденсоров - 1ШТ, монтируемый на крышу автобуса, количество испарителей - 2ШТ, монтируемые на верхних вещевых полках в передней и задней части автобуса Работы по монтажу вентиляционного, холодильного оборудования или оборудования для кондиционирования воздуха в жилых зданиях, компьютерных центрах, офисах и магазинах от 299000 ₽ В корзину

Укладка трубопроводов теплоснабжения с температурой теплоносителя до 115 градусов Цельсия цена из расчёта сметы Работы по монтажу канализационных систем Не указана В корзину

Монтаж климатической системы Элинж на автомобиль НеФаз крышное расположение конденсора 36КВТ в задней части автобуса, мощность испарителя 9КВТ Работы по монтажу систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха прочие, не включенные в другие группировки от 350000 ₽ В корзину

Монтаж кондиционера 07 Работы по монтажу вентиляционного, холодильного оборудования или оборудования для кондиционирования воздуха в жилых зданиях, компьютерных центрах, офисах и магазинах Не указана В корзину

Выполнение сантехнических работ на объектах Управления эксплуатации зданий и сооружений Работы по монтажу водопроводных и канализационных систем Не указана В корзину