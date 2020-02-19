Установка унитаза
Работы по монтажу водопроводных и канализационных систем
Не указана
Монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем (элементов систем) дымоудаления и противодымной вентиляции , включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ
Работы по монтажу вентиляционного, холодильного оборудования или оборудования для кондиционирования воздуха в жилых зданиях, компьютерных центрах, офисах и магазинах
от 99900₽
Демонтаж центробежных вентиляторов
Работы по монтажу систем водопровода, канализации, отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха
от 3678,75₽
Очистка полости и испытание трубопроводов водопровода цена из расчёта сметы
Работы по монтажу водопроводных и канализационных систем
Не указана
Работа по монтажу систем монтаж систем водопровода, канализации, отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха ООО "ПРОМТЕХСЕРВИС"
Работы по монтажу систем водопровода, канализации, отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха
Не указана
Работа по монтажу систем вышедшего из строя монитора для видеоконференцсвязи Cisco TelePresence MX800 Dual
Работы по монтажу систем водопровода, канализации, отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха
от 24000₽
Монтаж кондиционера Элинж К12 холодопроизводительность (теплоотдача) 20КВТ, рабочее напряжение 24В, максимальное энергопотребление 28А, воздушный поток вентиляторов конденсора 5800М3/Ч, количество конденсоров - 1ШТ, монтируемый на крышу автобуса, количество испарителей - 2ШТ, монтируемые на верхних вещевых полках в передней и задней части автобуса
Работы по монтажу вентиляционного, холодильного оборудования или оборудования для кондиционирования воздуха в жилых зданиях, компьютерных центрах, офисах и магазинах
от 299000₽
Укладка трубопроводов теплоснабжения с температурой теплоносителя до 115 градусов Цельсия цена из расчёта сметы
Работы по монтажу канализационных систем
Не указана
Монтаж климатической системы Элинж на автомобиль НеФаз крышное расположение конденсора 36КВТ в задней части автобуса, мощность испарителя 9КВТ
Работы по монтажу систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха прочие, не включенные в другие группировки
от 350000₽
Монтаж кондиционера 07
Работы по монтажу вентиляционного, холодильного оборудования или оборудования для кондиционирования воздуха в жилых зданиях, компьютерных центрах, офисах и магазинах
Не указана
Выполнение сантехнических работ на объектах Управления эксплуатации зданий и сооружений
Работы по монтажу водопроводных и канализационных систем
Не указана
Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования водопроводной сети цена из расчёта сметы
Работы по монтажу водопроводных и канализационных систем
Не указана