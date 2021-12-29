Столбик сигнальный для ограждения с основанием и держателем для цепи SO1 016 1000ММ

Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Столбик сигнальный для ограждения с основанием и держателем для цепи SO1 016 1000ММ- Ограждения дорожные