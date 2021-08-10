Простыня одноразовая операционная с П_образным вырезом стерильная 1500х1250ММ вырез по короткой стороне 45х7 см, по всему периметру выреза липкий край шириной 5СМ для операций ООО Гекса-нетканые материалы

Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Простыня одноразовая операционная с П_образным вырезом стерильная 1500х1250ММ вырез по короткой стороне 45х7 см, по всему периметру выреза липкий край шириной 5СМ для операций ООО Гекса-нетканые материалы- Материалы перевязочные и аналогичные изделия, пропитанные или покрытые лекарственными средствами