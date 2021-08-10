Простыня одноразовая 800х2000ММ СММС 20Г/М2 синий в рулоне с перфорацией

Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Простыня одноразовая 800х2000ММ СММС 20Г/М2 синий в рулоне с перфорацией- Материалы перевязочные и аналогичные изделия, пропитанные или покрытые лекарственными средствами