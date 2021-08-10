Простыня одноразовая стерильная 3300х2300ММ Tutami adsorb 75Г/М2 1ШТ с продольным прямоугольным отверстием 40х30СМ, закрытым хирургической пленкой для нейрохирургических операций ТУ 9398-001-18603495-2010 ООО Гекса-нетканые материалы Россия

Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Простыня одноразовая стерильная 3300х2300ММ Tutami adsorb 75Г/М2 1ШТ с продольным прямоугольным отверстием 40х30СМ, закрытым хирургической пленкой для нейрохирургических операций ТУ 9398-001-18603495-2010 ООО Гекса-нетканые материалы Россия- Материалы перевязочные и аналогичные изделия, пропитанные или покрытые лекарственными средствами