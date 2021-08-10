Простыня одноразовая C-Airlaid стерильная спанбонд 40Г/М2 1ШТ с отверстием и сборным карманом, 9х10СМ ООО Медицина-Айрлайд Россия

Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Простыня одноразовая C-Airlaid стерильная спанбонд 40Г/М2 1ШТ с отверстием и сборным карманом, 9х10СМ ООО Медицина-Айрлайд Россия- Материалы перевязочные и аналогичные изделия, пропитанные или покрытые лекарственными средствами