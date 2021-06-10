Устройство водопроводных колодцев, оголовков, гасителей водосборов цена из расчёта сметы
Работы по монтажу водопроводных и канализационных систем
Не указана
Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования канализационных сетей цена из расчёта сметы
Работы по монтажу водопроводных и канализационных систем
Не указана
Монтаж кондиционера 09
Работы по монтажу вентиляционного, холодильного оборудования или оборудования для кондиционирования воздуха в жилых зданиях, компьютерных центрах, офисах и магазинах
Не указана
Смена труб водоснабжения
Работы по монтажу водопроводных и канализационных систем
Не указана
Монтаж кондиционеров : монтаж бытовой сплит-системы в помещении до 20М2, прокладка трассы, оборудование, монтаж, пуско-наладочные работы
Работы по монтажу вентиляционного, холодильного оборудования или оборудования для кондиционирования воздуха в жилых зданиях, компьютерных центрах, офисах и магазинах
от 29500₽
Работа по монтажу систем вышедшего из строя монитора для видеоконференцсвязи Cisco TelePresence MX800 Dual
Работы по монтажу систем водопровода, канализации, отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха
от 24000₽
Монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем пожаротушения и их элементов - работы по освидетельствованию, ремонту и перезаправке модулей пожаротушения , предназначенных для хранения и выпуска газовых огнетушащих веществ
Работы по монтажу водопроводных и канализационных систем
от 280₽
Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования сетей теплоснабжения цена из расчёта сметы
Работы по монтажу водопроводных и канализационных систем
Не указана
Установка водоподогревателя
Работы по монтажу водопроводных и канализационных систем
Не указана
Установка умывальника (тюльпан)
Работы по монтажу водопроводных и канализационных систем
Не указана
Монтаж климатической системы SC-13. BEU 228-100 на ГАЗель крышное расположение конденсора 13КВТ в задней части автобуса, мощность испарителя 9КВТ, мощность встроенного испарителя 3.5КВТ
Работы по монтажу систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха прочие, не включенные в другие группировки
от 145000₽
Монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем пожаротушения и их элементов - перезарядка огнетушителей
Работы по монтажу водопроводных и канализационных систем
от 264₽