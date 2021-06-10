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    Главная / Торговый портал / Работы по монтажу систем водопровода, канализации, отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха / Ремонт системы отопления
    О порталеПоиск по: ОКПД2

    Ремонт системы отопления

    Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Ремонт системы отопления- Работы по монтажу систем водопровода, канализации, отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха
    5
    Ремонт системы отопления

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    Цена
    от 453499,09
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    Поставщики
    • ООО "КОНТУР-СЕРВИС"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      377915,90
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      453499,09
      Спецификация
      Ремонт машин и оборудования
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      453499,09c НДС
    • ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ ЦВЕТКОВ АЛЕКСАНДР ЕВГЕНЬЕВИЧ
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      0
      Ставка НДС, %
      0.0
      Цена с НДС, руб.
      Не указана
      Спецификация
      Ремонт машин и оборудования
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      Не указана
    • ООО "ВЕСТА-ПЛЮС НН"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      Не указана
      Ставка НДС, %
      Цена с НДС, руб.
      Не указана
      Спецификация
      Ремонт машин и оборудования
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      Не указана

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