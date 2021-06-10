Устройство водопроводных колодцев, оголовков, гасителей водосборов цена из расчёта сметы Работы по монтажу водопроводных и канализационных систем Не указана В корзину

Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования канализационных сетей цена из расчёта сметы Работы по монтажу водопроводных и канализационных систем Не указана В корзину

Монтаж кондиционера 09 Работы по монтажу вентиляционного, холодильного оборудования или оборудования для кондиционирования воздуха в жилых зданиях, компьютерных центрах, офисах и магазинах Не указана В корзину

Смена труб водоснабжения Работы по монтажу водопроводных и канализационных систем Не указана В корзину

Монтаж кондиционеров : монтаж бытовой сплит-системы в помещении до 20М2, прокладка трассы, оборудование, монтаж, пуско-наладочные работы Работы по монтажу вентиляционного, холодильного оборудования или оборудования для кондиционирования воздуха в жилых зданиях, компьютерных центрах, офисах и магазинах от 29500 ₽ В корзину

Работа по монтажу систем вышедшего из строя монитора для видеоконференцсвязи Cisco TelePresence MX800 Dual Работы по монтажу систем водопровода, канализации, отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха от 24000 ₽ В корзину

Монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем пожаротушения и их элементов - работы по освидетельствованию, ремонту и перезаправке модулей пожаротушения , предназначенных для хранения и выпуска газовых огнетушащих веществ Работы по монтажу водопроводных и канализационных систем от 280 ₽ В корзину

Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования сетей теплоснабжения цена из расчёта сметы Работы по монтажу водопроводных и канализационных систем Не указана В корзину

Установка водоподогревателя Работы по монтажу водопроводных и канализационных систем Не указана В корзину

Установка умывальника (тюльпан) Работы по монтажу водопроводных и канализационных систем Не указана В корзину

Монтаж климатической системы SC-13. BEU 228-100 на ГАЗель крышное расположение конденсора 13КВТ в задней части автобуса, мощность испарителя 9КВТ, мощность встроенного испарителя 3.5КВТ Работы по монтажу систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха прочие, не включенные в другие группировки от 145000 ₽ В корзину