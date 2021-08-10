Простыня одноразовая хирургическая нестерильная 700x2000ММ 25Г/М2 в рулоне 1ШТ с перфорацией 614-015-0 Здравмедтех-Поволжье ЗАО Россия

Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Простыня одноразовая хирургическая нестерильная 700x2000ММ 25Г/М2 в рулоне 1ШТ с перфорацией 614-015-0 Здравмедтех-Поволжье ЗАО Россия- Материалы перевязочные и аналогичные изделия, пропитанные или покрытые лекарственными средствами