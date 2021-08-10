Простыня одноразовая нестерильная 800х2000ММ 25Г/М2 голубой в рулоне 100ШТ с перфорацией

Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Простыня одноразовая нестерильная 800х2000ММ 25Г/М2 голубой в рулоне 100ШТ с перфорацией- Материалы перевязочные и аналогичные изделия, пропитанные или покрытые лекарственными средствами