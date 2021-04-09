Кабели, провода и шнуры связи прочие, не включенные в другие группировки

Кабель силовой и контрольный огнестойкий, не распространяющий горение, с изоляцией КРПГнг(А)-FRHF ООО "ХКА" Россия

Кабели, провода и шнуры связи прочие, не включенные в другие группировки

Кабели, провода и шнуры связи прочие, не включенные в другие группировки

Кабели, провода и шнуры связи прочие, не включенные в другие группировки

Кабели, провода и шнуры связи прочие, не включенные в другие группировки

Кабель связи симметричный для цифровых систем передачи данных парной скрутки FTP 4х2х0.52ММ PVC LS нг(А)-LS Cat 5e ТУ 16.К99-058-2014 ООО НПП "Спецкабель"

Кабели, провода и шнуры связи прочие, не включенные в другие группировки

Кабели, провода и шнуры связи прочие, не включенные в другие группировки

Кабели, провода и шнуры связи прочие, не включенные в другие группировки

Кабели, провода и шнуры связи прочие, не включенные в другие группировки

Кабель связи симметричный для цифровых систем передачи данных парной скрутки КМС-1 1х7х0.2 медный PE PVC до 12552КГц ГОСТ 15125-92

Кабель связи симметричный для цифровых систем передачи данных парной скрутки КМС-1 7х0.2 медный до 12552КГц ТУ 16.505.758-75

Кабели, провода и шнуры связи прочие, не включенные в другие группировки

Не указана