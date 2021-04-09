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    Главная / Торговый портал / Кабели, провода и шнуры связи прочие, не включенные в другие группировки / Кабель связи симметричный для цифровых систем передачи данных парной скрутки UTP 4 пары Cat 5e бухта 305М
    О порталеПоиск по: ОКПД2

    Кабель связи симметричный для цифровых систем передачи данных парной скрутки UTP 4 пары Cat 5e бухта 305М

    Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Кабель связи симметричный для цифровых систем передачи данных парной скрутки UTP 4 пары Cat 5e бухта 305М- Кабели, провода и шнуры связи прочие, не включенные в другие группировки
    12
    Кабель связи симметричный для цифровых систем передачи данных парной скрутки UTP 4 пары Cat 5e бухта 305М

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    Цена
    от 1764
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