Простыня одноразовая стерильная 2500/1900х3300ММ Tutami adsorb 75Г/М2 1ШТ в абдоминальной зоне прямоугольное отверстие 34х30СМ, закрытое хирургической пленкой, справа и слева от отверстия - двухсекционные карманы, вокруг отверстия впитывающая зона со встроенными держателями для трубок (размер отверстий 2СМ), в перинеальной зоне овальное отверстие 15х10СМ с фиксирующейся «шторкой» для лапароскопических операций (с карманами) ТУ 9398-001-18603495-2010 ООО Гекса-нетканые материалы Россия

Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Простыня одноразовая стерильная 2500/1900х3300ММ Tutami adsorb 75Г/М2 1ШТ в абдоминальной зоне прямоугольное отверстие 34х30СМ, закрытое хирургической пленкой, справа и слева от отверстия - двухсекционные карманы, вокруг отверстия впитывающая зона со встроенными держателями для трубок (размер отверстий 2СМ), в перинеальной зоне овальное отверстие 15х10СМ с фиксирующейся «шторкой» для лапароскопических операций (с карманами) ТУ 9398-001-18603495-2010 ООО Гекса-нетканые материалы Россия- Материалы перевязочные и аналогичные изделия, пропитанные или покрытые лекарственными средствами