Простыня одноразовая нестерильная 700x2000ММ 17Г/М2 в рулоне 100ШТ с перфорацией ПРП-200.70.17.100 ООО НПП Волга Медикал

Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Простыня одноразовая нестерильная 700x2000ММ 17Г/М2 в рулоне 100ШТ с перфорацией ПРП-200.70.17.100 ООО НПП Волга Медикал- Материалы перевязочные и аналогичные изделия, пропитанные или покрытые лекарственными средствами