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    Главная / Торговый портал / Водонагреватели проточные и накопительные электрические / Элемент нагревательный ленточный РИЗУР-СГЛ. 2ExeIIT3…T6GcX
    О порталеПоиск по: ОКПД2

    Элемент нагревательный ленточный РИЗУР-СГЛ. 2ExeIIT3…T6GcX

    Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Элемент нагревательный ленточный РИЗУР-СГЛ. 2ExeIIT3…T6GcX- Водонагреватели проточные и накопительные электрические
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    Элемент нагревательный ленточный РИЗУР-СГЛ. 2ExeIIT3…T6GcX

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    Поставщики
    • ООО "Риэль"
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      Цена без НДС, руб.
      Не указана
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      Не указана
      Спецификация
      Торговля оптовая электрической бытовой техникой
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
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