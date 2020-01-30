Перегородка офисная (комплект) разделительная шумоизоляционная ТАТПРОФ из металлического профиля и стекла с дверьми. Каркас Т72 серый, заполнение двойное: стекло 6+6ММ, матовое. Размер 32.2м2 + 3 двери 2050х870 в алюминиевом каркасе, двойное матовое стекло на всю высоту. Фурнитура хром, дверной отбойник Т72/6/06/серый/хром

Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Перегородка офисная (комплект) разделительная шумоизоляционная ТАТПРОФ из металлического профиля и стекла с дверьми. Каркас Т72 серый, заполнение двойное: стекло 6+6ММ, матовое. Размер 32.2м2 + 3 двери 2050х870 в алюминиевом каркасе, двойное матовое стекло на всю высоту. Фурнитура хром, дверной отбойник Т72/6/06/серый/хром- Мебель для офисов и предприятий торговли