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    Главная / Торговый портал / Шкафы офисные деревянные / Шкаф для документов Born 900х450х2054ММ венге ЛДСП/стекло
    О порталеПоиск по: ОКПД2

    Шкаф для документов Born 900х450х2054ММ венге ЛДСП/стекло

    Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Шкаф для документов Born 900х450х2054ММ венге ЛДСП/стекло- Шкафы офисные деревянные
    33
    Шкаф для документов Born 900х450х2054ММ венге ЛДСП/стекло

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    Цена
    от 20878,29
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    Единица измерения:
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    Поставщики
    • ООО "КОМУС"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      17398,57
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      20878,29
      Спецификация
      Производство мебели для офисов и предприятий торговли
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Город Москва столица Российской Федерации город федерального значения, Московская область, Город Санкт-Петербург город федерального значения, Ленинградская область, Свердловская область, Челябинская область, Республика Татарстан (Татарстан), Самарская область, Республика Башкортостан, Волгоградская область, Саратовская область, Ростовская область, Новосибирская область, Краснодарский край, Омская область, Пермский край
      Подробнее
      20878,29c НДС
      Цена актуальна до
    • ООО "ГРАН"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      Не указана
      Ставка НДС, %
      Цена с НДС, руб.
      Не указана
      Спецификация
      Производство мебели для офисов и предприятий торговли
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      Не указана

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