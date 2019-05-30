Боты диэлектрические 90006 резиновые до 1кВ 39-46 ГОСТ 13385-78

Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Боты диэлектрические 90006 резиновые до 1кВ 39-46 ГОСТ 13385-78- Обувь специальная прочая, не включенная в другие группировки