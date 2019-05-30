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    Главная / Торговый портал / Услуги по оптовой торговле автомобильными деталями, узлами и принадлежностями / Влагомаслоотделитель ЗИЛ, Урал РААЗ 50063479
    О порталеПоиск по: ОКПД2

    Влагомаслоотделитель ЗИЛ, Урал РААЗ 50063479

    Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Влагомаслоотделитель ЗИЛ, Урал РААЗ 50063479- Услуги по оптовой торговле автомобильными деталями, узлами и принадлежностями
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    Влагомаслоотделитель ЗИЛ, Урал РААЗ 50063479

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    Поставщики
    • Индивидуальный предприниматель "Ледяев Василий Валерьевич"
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      Цена без НДС, руб.
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      Ставка НДС, %
      Цена с НДС, руб.
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      Спецификация
      Торговля оптовая автомобильными деталями, узлами и принадлежностями, кроме деятельности агентов
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      Не указана
    • ООО "АГНИ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      Не указана
      Ставка НДС, %
      Цена с НДС, руб.
      Не указана
      Спецификация
      Торговля оптовая автомобильными деталями, узлами и принадлежностями, кроме деятельности агентов
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      Не указана

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