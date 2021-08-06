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    Главная / Торговый портал / Бумага писчая и тетрадная / Бумага писчая белая для цветной лазерной печати Color Copy А3 90Г/М2 161%CIE 500ЛИСТ класс В, В+
    О порталеПоиск по: ОКПД2

    Бумага писчая белая для цветной лазерной печати Color Copy А3 90Г/М2 161%CIE 500ЛИСТ класс В, В+

    Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Бумага писчая белая для цветной лазерной печати Color Copy А3 90Г/М2 161%CIE 500ЛИСТ класс В, В+- Бумага писчая и тетрадная
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    Бумага писчая белая для цветной лазерной печати Color Copy А3 90Г/М2 161%CIE 500ЛИСТ класс В, В+

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    Поставщики
    • ООО "ПОЛИФОРТ"
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      Спецификация
      Торговля оптовая бумагой и картоном
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
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