Бумага писчая белая для цветной лазерной печати Color Copy А3 90Г/М2 161%CIE 500ЛИСТ класс В, В+

Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Бумага писчая белая для цветной лазерной печати Color Copy А3 90Г/М2 161%CIE 500ЛИСТ класс В, В+- Бумага писчая и тетрадная