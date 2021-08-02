Завеса тепловая Тепломаш КЭВ-6П3232E Оптима 220/380В 6000ВТ 1000-1200-1400М3/Ч 1035х235х235ММ 12КГ

Цена без НДС, руб.
19047,96
Спецификация
Производство бытовых электрических приборов
Характеристики
Длина завесы-1м.Тепловая мощность (кВт)-6.Тип завесы Офисная. Серия300 "Оптима". Степень защиты IP20. Источник теплаэлектрический. Параметры питающей сети, В/Гц220/50 (380/50). Режимы мощности, кВт0-4-6. Расход воздуха, м3/час1000-1200-1400. Скорость воздуха на выходе из сопла, м/с8.2. Эффективная длина струи, м3.5. Длина, мм1035. Ширина, мм235. Высота, мм235. Масса, кг12. Цвет белый RAL 9003. Максимальный ток при номинальном напряжении, A29.3(10.2). Потребляемая мощность двигателя, Вт120. Звуковое давление на расстоянии 5 м, дБ (A)53. Длина упаковки, м1.110. Ширина упаковки, м0.250. Высота упаковки, м0.284. Вес упаковки, кг14.5. Способ установки при монтаже горизонтально и вертикально. Декларация о соответствии ТСТС № RU Д-RU.АУ04.B.26270. Страна производства Россия, Санкт-Петербург. Гарантия, мес24.
Регионы поставки
Тюменская область