Реактив для синтеза поликристалл селенид цинка (ZnSe ПО-4) показатель ослабления при λ (8-12,5) мкм 0.02см-1 ОСТ 3-6307-87 АО "НПО ГОИ ИМ. С.И. ВАВИЛОВА" Россия

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