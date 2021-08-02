Характеристики

Max. высота проема, мм 2200. Max. ширина проема, мм 900. Мощность, кВт6. Напряжение, В220. Расход воздуха, куб.м/час 560. Тип электрическая. Способ монтажа горизонтальный. Потребляемый ток, А 27.3. Габариты, мм 900х110х170. Пульт управления нет. Вес, кг8. Электрическая тепловая завеса Тропик А-6 оснащена корпусом из оцинкованной стали с полимерным покрытием, обеспечивающим защиту от коррозии. Данное устройство предназначено для дверей высотой до 2,2 метра и шириной до 90 см. Завеса имеет два режима нагрева (3/6 кВт) и режим вентиляции без нагрева. Благодаря крыльчатке, выполненной из алюминиевых сплавов, обеспечивается надежность и долгий срок эксплуатации завесы.