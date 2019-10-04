Реактив для синтеза кристаллы лейкосапфира оптические диаметр до 80ММ начальное пропускание 0.00015ММ ОСТ 3-3772-77 АО "НПО ГОИ ИМ. С.И. ВАВИЛОВА" Россия

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