Бумага для плоттеров Albeo А0+/36"/914мм 0.914x45.7М 50.8ММ Z90-36-6 90г/м2
Бумага газетная в рулонах или листах
от 725₽
Бумага для копировально-множительной техники Color Copy А4 120Г/М² 161ПРОЦ 250ЛИСТ 308202
Бумага для аппаратов и приборов
от 465,66₽
Бумага для плоттеров Albeo A1+ 0.610x45.7М 50.8ММ S80-24-1 80г/м2
Бумага газетная в рулонах или листах
от 565₽
Бумага для копировально-множительной техники IQ Allround А3 80Г/М² 146ПРОЦ 500ЛИСТ 154011 ГОСТ Р 57641-2017
Бумага для аппаратов и приборов
от 316,56₽
Лента липкая KB49-100 100ММх50М
Бумага-основа, кроме бумаги-основы для обоев
Не указана
Бумага для копировально-множительной техники Maestro Expert А4 80Г/М² 168ПРОЦ 500ЛИСТ Maestro Expert_M
Бумага для аппаратов и приборов
Не указана
Бумага диаграммная рулонная для аппарата ЭКГ Fukuda Autocardiner FCP 63ММх30М 18ММ
Бумага диаграммная
от 50₽
Бумага шлифовальная водостойкая, эластичная, на тканевой основе Лист 230х280ММ зерно 320 5ШТ/УПАК ЗУБР 35515-320
Бумага-основа, кроме бумаги-основы для обоев
Не указана
Бумага инженерная Xerox Architect А0+ 914ММx175М 80Г/М2
Бумага специального назначения
Не указана
Бумага для плоттеров рулонная матовая Starless A1 610ммx50м 80г/м2
Бумага газетная в рулонах или листах
Не указана
Бумага (лента) термографическая Регистрон для Microlab №1 110ММх5М 12ММ наруж.намотка рулон
Бумага специального назначения
от 108₽
Бумага для плоттеров Xerox 90г/м2 610ммх46м
Бумага газетная в рулонах или листах
от 1200₽