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    Главная / Торговый портал / Бумага прочая и картон для графических целей / Бумага универсальная индикаторная рН 0-12 100ШТ ТУ 2642-054-23050963-2008
    О порталеПоиск по: ОКПД2

    Бумага универсальная индикаторная рН 0-12 100ШТ ТУ 2642-054-23050963-2008

    Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Бумага универсальная индикаторная рН 0-12 100ШТ ТУ 2642-054-23050963-2008- Бумага прочая и картон для графических целей
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    Бумага универсальная индикаторная рН 0-12 100ШТ ТУ 2642-054-23050963-2008

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    Поставщики
    • ООО "ТАВРТОРГ"
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      Спецификация
      Производство бумаги и картона
      Характеристики
      Минимальная партия
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