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    Главная / Торговый портал / Профили листовые из нелегированной стали / Профнастил Н-60 0.7ММ 845М 6М RAL 5002 ТУ 1122-005-63280288-2010
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    Профнастил Н-60 0.7ММ 845М 6М RAL 5002 ТУ 1122-005-63280288-2010

    Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Профнастил Н-60 0.7ММ 845М 6М RAL 5002 ТУ 1122-005-63280288-2010- Профили листовые из нелегированной стали
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    Профнастил Н-60 0.7ММ 845М 6М RAL 5002 ТУ 1122-005-63280288-2010

    Если Вы являетесь поставщиком этого товара, Вы также можете разместить его на нашем Торговом портале. 

    Цена
    от 1800
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    Единица измерения:
    М2
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    Поставщики
    • ООО "ПРОМЕТ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      2106
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      2527,2
      Спецификация
      Ковка, прессование, штамповка и профилирование, изготовление изделий методом порошковой металлургии
      Характеристики
      Минимальная партия
      150
      Регионы поставки
      Подробнее
      2527,2c НДС
    • ООО ТД "БЕЛМЕТ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      1500
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      1800
      Спецификация
      Ковка, прессование, штамповка и профилирование, изготовление изделий методом порошковой металлургии
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      1800c НДС
    • ООО "ЭНЕРГОТЕХСТРОЙ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      1,15
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      1,39
      Спецификация
      Ковка, прессование, штамповка и профилирование, изготовление изделий методом порошковой металлургии
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      1,39c НДС
    • ООО "НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      Не указана
      Ставка НДС, %
      Цена с НДС, руб.
      Не указана
      Спецификация
      Ковка, прессование, штамповка и профилирование, изготовление изделий методом порошковой металлургии
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      Не указана

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