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    Главная / Торговый портал / Услуги по оптовой торговле фармацевтической продукцией / Фонендоскоп LD стетофонендоскоп универсальный
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    Фонендоскоп LD стетофонендоскоп универсальный

    Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Фонендоскоп LD стетофонендоскоп универсальный- Услуги по оптовой торговле фармацевтической продукцией
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    Фонендоскоп LD стетофонендоскоп универсальный

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    • БАБАРЫКИН АНДРЕЙ АЛЕКСЕЕВИЧ
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      Цена без НДС, руб.
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      Цена с НДС, руб.
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      Спецификация
      Торговля оптовая фармацевтической продукцией
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
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    • ООО "СВАМЕД"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      Не указана
      Ставка НДС, %
      Цена с НДС, руб.
      Не указана
      Спецификация
      Торговля оптовая фармацевтической продукцией
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      Не указана

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