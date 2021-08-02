Спецификация
Производство бытовых электрических приборов
Характеристики
Тепловая мощность (кВт) 2, Тип завесы - Офисная, Серия100 Оптима Микро, Степень защиты IP20, Источник тепла -электрический. Параметры питающей сети, В/Гц - 220/50, Режимы мощности, кВт -2, Расход воздуха, м3/час - 300, Скорость воздуха на выходе из сопла, м/с - 4.8, Эффективная длина струи, м - 1.5, Длина, мм 705 Ширина, мм 140, Высота, мм 130, Масса, кг. 5 Цвет белый RAL 9003, Максимальный ток при номинальном напряжении, A 9. Потребляемая мощность двигателя, Вт 35, Звуковое давление на расстоянии 5 м, дБ (A)45. Способ установки - горизонтально.