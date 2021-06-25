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    Главная / Торговый портал / Весы платформенные и бункерные / Весы медицинские Масса-К ВЭМ-150 200КГ 20/50Г средний (III) 510х400ММ ГРАД ЦЕЛЬС
    О порталеПоиск по: ОКПД2

    Весы медицинские Масса-К ВЭМ-150 200КГ 20/50Г средний (III) 510х400ММ ГРАД ЦЕЛЬС

    Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Весы медицинские Масса-К ВЭМ-150 200КГ 20/50Г средний (III) 510х400ММ ГРАД ЦЕЛЬС- Весы платформенные и бункерные
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    Весы медицинские Масса-К ВЭМ-150 200КГ 20/50Г средний (III) 510х400ММ ГРАД ЦЕЛЬС

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    Поставщики
    • ООО "НОРДФАРМ"
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      Спецификация
      Производство точных весов; производство ручных инструментов для черчения, разметки и математических расчетов; производство ручных инструментов для измерения линейных размеров, не включенных в другие группировки
      Характеристики
      Минимальная партия
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