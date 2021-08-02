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    Главная / Торговый портал / Шкафы вытяжные и приточно-вытяжные бытовые / Завеса тепловая "Атланта" АТН-124
    О порталеПоиск по: ОКПД2

    Завеса тепловая "Атланта" АТН-124

    Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Завеса тепловая "Атланта" АТН-124- Шкафы вытяжные и приточно-вытяжные бытовые
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    Завеса тепловая "Атланта" АТН-124

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    Поставщики
    • ООО "СИРИУС"
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      Спецификация
      Производство бытовых электрических приборов
      Характеристики
      Минимальная партия
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