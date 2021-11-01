Цена без НДС, руб.
4186,68
Спецификация
Производство бытовых электрических приборов
Регионы поставки
Республика Башкортостан, Город Санкт-Петербург город федерального значения, Чеченская Республика*, Кемеровская область - Кузбасс, Ставропольский край, Пермский край, Владимирская область, Ивановская область, Оренбургская область, Тверская область, Московская область, Новосибирская область, Город Москва столица Российской Федерации город федерального значения, Нижегородская область, Республика Коми, Ярославская область, Самарская область, Астраханская область, Ульяновская область, Челябинская область, Республика Северная Осетия-Алания, Рязанская область, Томская область, Краснодарский край, Калининградская область, Республика Дагестан, Омская область, Тюменская область, Липецкая область, Саратовская область