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    Главная / Торговый портал / Шкафы вытяжные и приточно-вытяжные бытовые / Завеса тепловая электрическая Тропик А-3 220В 3000ВТ 560х114х170ММ 3.9КГ
    О порталеПоиск по: ОКПД2

    Завеса тепловая электрическая Тропик А-3 220В 3000ВТ 560х114х170ММ 3.9КГ

    Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Завеса тепловая электрическая Тропик А-3 220В 3000ВТ 560х114х170ММ 3.9КГ- Шкафы вытяжные и приточно-вытяжные бытовые
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    Завеса тепловая электрическая Тропик А-3 220В 3000ВТ 560х114х170ММ 3.9КГ

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    Цена
    от 3066
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    • ООО ТД "ПРОФСНАБ"
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      20.0
      Цена с НДС, руб.
      13668
      Спецификация
      Производство бытовых электрических приборов
      Характеристики
      Минимальная партия
      1000
      Регионы поставки
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      13668c НДС
    • ООО "ПРОДЭЛ"
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      Цена без НДС, руб.
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      Ставка НДС, %
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      Спецификация
      Производство бытовых электрических приборов
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
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      7200c НДС
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      Цена без НДС, руб.
      5821,78
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      20.0
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      6986,14
      Спецификация
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      Характеристики
      Минимальная партия
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      Спецификация
      Производство бытовых электрических приборов
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    • ООО "ИНЖЕНЕРНАЯ АВТОМАТИКА"
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      20.0
      Цена с НДС, руб.
      6607,2
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      Характеристики
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      6607,2c НДС
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      Ставка НДС, %
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      5700
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      4267,55
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      20.0
      Цена с НДС, руб.
      5121,06
      Спецификация
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      0
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      5121,06c НДС
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      4186,68
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      18.0
      Цена с НДС, руб.
      4940,29
      Спецификация
      Производство бытовых электрических приборов
      Характеристики
      Минимальная партия
      1
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      Республика Башкортостан, Город Санкт-Петербург город федерального значения, Чеченская Республика*, Кемеровская область - Кузбасс, Ставропольский край, Пермский край, Владимирская область, Ивановская область, Оренбургская область, Тверская область, Московская область, Новосибирская область, Город Москва столица Российской Федерации город федерального значения, Нижегородская область, Республика Коми, Ярославская область, Самарская область, Астраханская область, Ульяновская область, Челябинская область, Республика Северная Осетия-Алания, Рязанская область, Томская область, Краснодарский край, Калининградская область, Республика Дагестан, Омская область, Тюменская область, Липецкая область, Саратовская область
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      Цена без НДС, руб.
      2555
      Ставка НДС, %
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      Цена с НДС, руб.
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      Спецификация
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      Минимальная партия
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      3066c НДС
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