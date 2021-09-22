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    Главная / Торговый портал / Мебель для офисов и предприятий торговли / Кресло Riva Chair 9249-4 экокожа черный 61х59х98СМ
    О порталеПоиск по: ОКПД2

    Кресло Riva Chair 9249-4 экокожа черный 61х59х98СМ

    Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Кресло Riva Chair 9249-4 экокожа черный 61х59х98СМ- Мебель для офисов и предприятий торговли
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    Кресло Riva Chair 9249-4 экокожа черный 61х59х98СМ

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    • ООО "ГРАН"
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      Спецификация
      Производство мебели для офисов и предприятий торговли
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
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      Не указана
    • ООО "СЛАВЯНСКАЯ МЕБЕЛЬ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      Не указана
      Ставка НДС, %
      Цена с НДС, руб.
      Не указана
      Спецификация
      Производство мебели для офисов и предприятий торговли
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      Не указана

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